Индекс доллара США в среду, 5 октября, впервые с прошлой недели вернулся в позитивную динамику на рынке.
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Актуальные позиции доллара США
Котировки Индекса доллара США на сегодня колеблются на уровне 111,22, по данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 1,05%. Индекс начал день на уровне 110,22. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 111,17, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель взлетел на 1%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 1%;
- За 3 месяца Индекс усилил позиции на 3,80%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,84%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,93%.