Індекс долара США у середу, 5 жовтня, вперше з минулого тижня повернувся до позитивної динаміки на ринку.
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Актуальні позиції долара США
Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 111,22, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 1,05%. Індекс почав день на рівні 110,22. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 111,17, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник злетів на 1%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,80%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,84%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,93%.