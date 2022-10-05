Індекс долара США у середу, 5 жовтня, вперше з минулого тижня повернувся до позитивної динаміки на ринку.

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Актуальні позиції долара США

Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 111,22, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 1,05%. Індекс почав день на рівні 110,22. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • Максимально цей показник досягав позначки на рівні 114,78;
  • Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 111,17, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник злетів на 1%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

  • За останній місяць цей показник виріс на 1%;
  • За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,80%;
  • Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,84%;
  • Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,93%.

Ситуація на валютному ринку