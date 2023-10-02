Последние изменения для доллара на рынке

Новая неделя Индекс доллара США начинает с роста. В понедельник, 1 октября, этот показатель вырос на 0,35% к 106,49, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 106,04 до 106,51.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально Индекс доллара США рос до отметки на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров первой экономики мира – США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом на рынке