Доллар начинает новый месяц с достаточно сильными позициями. Более того, американская валюта зафиксировала важный квартальный результат. О динамике доллара на рынке – рассказываем в материале 24 канала.
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Последние изменения для доллара на рынке
Новая неделя Индекс доллара США начинает с роста. В понедельник, 1 октября, этот показатель вырос на 0,35% к 106,49, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 106,04 до 106,51.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Максимально Индекс доллара США рос до отметки на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров первой экономики мира – США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.