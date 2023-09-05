Что происходит с долларом США
Во вторник, 5 сентября, Индекс доллара США усилил свои позиции на 0,55% к 104,70, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,11 до 104,76.
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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год с отметкой на уровне 114,78. Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.
Что влияет на позиции доллара США
По состоянию на 5 сентября доллар США демонстрирует достаточно прочные и уверенные позиции против корзины из 6 других валют. Кроме того, валютные рынки пока достаточно стабильны. Одна из главных причин – снижение объемов из-за праздничного периода в США. Следовательно, было достаточно мало экономических данных для более объективной оценки общей ситуации, пишет CNBC.
Динамика других валют:
- Евро сумело отойти от недавних минимумов и торгуется на уровне 1,0793 доллара;
- В то время как японская валюта за ночь существенно упала и приближается, по мнению экспертов, к курсу 150 иен за доллар;
- Британский фунт торгуется на уровне 1,264 доллара.