Что происходит с долларом США

Во вторник, 5 сентября, Индекс доллара США усилил свои позиции на 0,55% к 104,70, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 104,11 до 104,76.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал максимальное значение за год с отметкой на уровне 114,78 . Это также стало рекордным значением для него за последние 20 лет ;

. Это также стало рекордным значением для него за последние ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

К теме! Экономист и стратег считает, что США могут войти в фазу рецессии. По его словам, критически важное значение для первой экономики мира будут иметь в ближайшие 6 месяцев.

Что влияет на позиции доллара США

По состоянию на 5 сентября доллар США демонстрирует достаточно прочные и уверенные позиции против корзины из 6 других валют. Кроме того, валютные рынки пока достаточно стабильны. Одна из главных причин – снижение объемов из-за праздничного периода в США. Следовательно, было достаточно мало экономических данных для более объективной оценки общей ситуации, пишет CNBC.

Динамика других валют: