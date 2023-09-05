Що відбувається з доларом США

У вівторок, 5 вересня, Індекс долара США посилив свої позиції на 0,55% до 104,70, за даними порталу Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 104,11 до 104,76.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував максимальне значення за рік з позначкою на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

До теми! Економіст та стратег вважає, що США можуть увійти у фазу рецесії. За його словами, критично важливе значення для першої економіки світу будуть мати найближчі 6 місяців.

Що впливає на позиції долара США

Станом на 5 вересня долар США демонструє досить міцні та впевнені позиції проти кошика з 6 інших валют. Крім того, валютні ринки наразі досить стабільні. Одна з головних причин – зниження обсягів через святковий період у США. Відтак, було досить мало економічних даних для більш об'єктивної оцінки загальної ситуації, пише видання CNBC.

Динаміка інших валют: