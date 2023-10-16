Доллар США начинает новую неделю с отрицательной динамикой, но инвесторы ожидают важных шагов от главы центробанка. Больше о последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.
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Что происходит с долларом США
Индекс доллара США в начале новой недели демонстрирует отрицательную динамику. В понедельник, 16 октября, индекс остановился на уровне 106,43, по данным Yahoo!Finance. Спад составляет 0,20%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,40 до 106,63.
Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.