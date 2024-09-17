Секрет раскрыт: что означает Всевидящий глаз на долларах

В национальных валютах, как правило, стараются заложить важные для страны символы и идеи. Американский доллар не исключение. Однако вокруг некоторых элементов, которые изображены на валюте США существуют жаркие дискуссии.

Что означает глаз на долларах

История Ока Провидения достигает еще 800 года до нашей эры. В целом этот символ - аллегория Всевидящего Бога. Этот символ используют различные религиозные течения, просветительские движения и т.д., информирует The Hill. Среди самых известных – масоны и иллюминаты. В BBC добавляют, что треугольник символизирует Святую Троицу.

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Этот символ изображен на купюре номиналом 1 доллар. Всевидящее око изображено на верхушке незавершенной пирамиды, что является обратной стороной Большой печати Соединенных Штатов Америки, которую утвердили в 1780-х годах. Вокруг этого изображения на банкноте существует немало теорий заговоров. Но, вероятнее всего, Всевидящее око является воплощением идеи глаз Бога на "духовной стороне печати".

Значение символов на долларах США / Фото Unsplash

Также стоит добавить, что дизайн банкноты в 1 доллар остается неизменным с 1963 года. Одна из главных причин – это то, эту банкноту подделывают нечасто. Кроме того, именно на купюрах 1 доллар впервые появилась надпись "In God We Trust".