Главные изменения на рынке валют за 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, индекс доллара США колеблется на уровне 104,02, упав на 0,27%. При этом диапазон колебания составляет от 103,43 до 104,26, по данным Yahoo! Finance.

Обратите внимание Три перспективных сектора экономики, которые могут принести доход каждому

Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар снова начал расти

Доллар сумел вернуться к росту после обнародования последних данных о рынке труда в США. Сообщается, что в ноябре количество рабочих мест возросло, а уровень безработицы упал до 3,7%. Это свидетельствует об устойчивости американского рынка труда.

В отчете указали, что ожидания финансового рынка, что Федеральная резервная система США перейдет к снижению ключевой ставки в первом квартале 2024 года, появились рано, сообщает Reuters.

Напомним, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка Если Федеральный резерв вскоре не начнет снижать ключевую ставку. Тогда как золото только выиграет от обесценения доллара США. Этот драгоценный металл даже зафиксировал новый исторический рекорд.