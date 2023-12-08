Головні зміни на ринку валют за 8 грудня

У п'ятницю, 8 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,02, впавши на 0,27%. При цьому діапазон коливання становить від 103,43 до 104,26, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар знову почав зростати

Долар зумів повернутися до зростання після оприлюднення останніх даних про ринок праці у США. Повідомляють, що у листопаді кількість робочих місць зросла, а рівень безробіття впав до 3,7%. Це свідчить про стійкість американського ринку праці.

У звіті вказали, що очікування фінансового ринку, що Федеральна резервна система США перейде до зниження ключової ставки у першому кварталі 2024 року з'явилися зарано, пише Reuters.

Нагадаємо, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку. Тоді як золото лише виграє від знецінення долара США. Цей дорогоцінний метал навіть зафіксував новий історичний рекорд.