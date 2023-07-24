Доллар продолжает укреплять позиции

В понедельник, 24 июля 2023 года, индекс доллара США колебался на уровне 101,08. Его котировки выросли на 0,01%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,89 до 101,41.

Читайте также Каждый может овладеть этими профессиями: реалиями работы инвесторов и трейдеров.

Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78 . Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что еще стоит знать о долларе США

Доллар продолжает восстанавливать позиции после обвала до минимального значения за 15 месяцев. Сейчас внимание всех участников рынка снова приковано к следующему шагу Федерального резерва. Многие считают, что это будет последнее повышение ставки в текущем цикле, пишет издание Reuters.

Напомним! В течение торгов за прошедшую неделю американский доллар ослаб более чем на 2% на фоне реакции инвесторов на отчет об инфляции в США, которая сократилась до 3%.