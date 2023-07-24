Доллар продолжает укреплять позиции
В понедельник, 24 июля 2023 года, индекс доллара США колебался на уровне 101,08. Его котировки выросли на 0,01%. Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 100,89 до 101,41.
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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Пиковое значение для индекса зафиксировали на уровне 114,78. Это стало наибольшим успехом для этого индикатора за 20 лет;
- Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что еще стоит знать о долларе США
Доллар продолжает восстанавливать позиции после обвала до минимального значения за 15 месяцев. Сейчас внимание всех участников рынка снова приковано к следующему шагу Федерального резерва. Многие считают, что это будет последнее повышение ставки в текущем цикле, пишет издание Reuters.