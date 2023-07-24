Долар продовжує зміцнювати позиції

У понеділок, 24 липня 2023 року, Індекс долара США коливався на рівні 101,08. Його котирування виросли на 0,01%, інформує Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 100,89 до 101,41.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Пікове значення для індексу зафіксували на рівні 114,78 . Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало найбільшим успіхом для цього індикатора за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що ще варто знати про долар США

Долар продовжує відновлювати позиції після обвалу до мінімального значення за 15 місяців. Зараз увага усіх учасників ринку знову прикута до наступного кроку Федерального резерву. Багато хто вважає, що це буде останнє підвищення ставки у поточному циклі, пише видання Reuters.

Нагадаємо! Протягом торгів за минулий тиждень американський долар ослаб на понад 2% на тлі реакції інвесторів на звіт про інфляцію у США, яка скоротилася до 3%.