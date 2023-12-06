Главные изменения на рынке валют за 6 декабря

В среду, 6 декабря, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,08. Этот показатель вырос на 0,03%. При этом диапазон его колебаний составляет от 103,89 до 104,10, по данным Yahoo! Finance.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар восстанавливает позиции на рынке

Доллар США продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке и держится на максимальном уровне за 2 недели. Однако, похоже, что следующий год будет достаточно сложным для доллара. Согласно опросу Reuters, в котором принять участие валютные стратеги, перспективы валюты в 2024 году будут хмурыми, поскольку ожидают снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США.

Напомним, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.