Головні зміни на ринку валют за 6 грудня

У середу, 6 грудня, Індекс долара США торгується на рівні 104,08. Цей показник зріс на 0,03%. При цьому діапазон його коливання становить від 103,89 до 104,10, за даними Yahoo!Finance.

Читайте також Три перспективні сектори економіки, які можуть принести дохід кожному

Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар відновлює позиції на ринку

Долар США продовжує демонструвати позитивну динаміку на ринку та тримається на максимальному рівні за 2 тижні. Проте схоже, що наступний рік буде досить складним для долара. Згідно з опитуванням Reuters, в якому взяти участь валютні стратеги, перспективи валюти у 2024 році будуть похмурими, оскільки очікують зниження ключової ставки Федеральною резервною системою США.

Нагадаємо, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.