Ближний Восток и центробанк США: как доллар реагирует на последние события
Доллар США демонстрирует смешанную динамику на рынке валют, в то время как его валюты-конкуренты фиксируют противоположные направления движения. Больше о последних изменениях на рынке валют и главных факторах влияния – читайте в материале 24 Канала.
Что происходит с долларом США
Во вторник, 17 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,18, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель утратил 0,06%. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,11 до 106,53.
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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
- Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Факторы влияния на рынке валют
В ходе сегодняшних торгов доллар США торгуется в достаточно узком диапазоне, а динамика на рынке смешанная. В настоящее время трейдеры ожидают выступления главы Федерального резерва, а также они подвели первые итоги последних событий на Ближнем Востоке.
При этом очень важным вопросом для рынка остается возможность эскалации. В Credit Agricole CIB G10 добавили, что к весомым факторам влияния на доллар можно отнести доходность государственных облигаций США, пишет CNBC.
Динамика других валют:
- Британский фунт во время торгов во вторник потерял 0,5% по отношению к доллару США;
- В то же время евро укрепило свои позиции на 0,1%.