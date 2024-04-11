Доллар взлетел до нескольких пиковых уровней: почему валюта США дорожает

Доллар существенно подорожал в среду на фоне важных новостей об инфляции в США. Также на валюту повлияли ожидания рынка и Федерального резерва. Больше о последних изменениях – рассказываем в материале 24 Канала.

Как изменились позиции доллара за 10 апреля

Торги в среду, 10 апреля, Индекс доллара США завершил на уровне 105,25. Согласно данным Yahoo!Finance. При этом во второй половине дня этот показатель вырос на 1,07% до 105,20 и был на пути к наибольшему дневному приросту с марта 2023 года. Еще раньше во время торговой сессии индекс достиг пикового уровня с ноября, информирует Reuters.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Стоит добавить, что за первые три месяца текущего года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Тогда как прошлую неделю этот показатель завершил "в минусе", но торги с понедельника по пятницу были очень турбулентными.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

В целом доллар демонстрировал в течение дня достаточно положительную динамику. Более того, американская валюта взлетела до пикового значения за 34 года относительно японской иены.

На рынок повлиял последний отчет по инфляции в США, которая в марте выросла больше, чем ожидали. Поэтому сместили временные рамки по потенциальному снижению ставки Федеральной резервной системой США в 2024 году: с июня на сентябрь.

Кроме того, согласно протоколу последней встречи Федерального резерва, которые обнародовали в среду, чиновники были обеспокоены замедлением прогресса в борьбе с инфляцией и могут удерживать процентную ставку на более высоком уровне в течение долгого периода, сообщает издание Reuters.