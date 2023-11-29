Последние изменения на рынке валют за 29 ноября

В ходе торгов в среду, 29 ноября, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,92. Этот показатель вырос на 0,17% с начала сессии, а диапазон его колебания составляет от 102,47 до 102,92, по данным Yahoo! Finance.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар на пути к рекордному обвалу за год

Индекс доллара США вернулся к положительной динамике на рынке. Однако в ходе сегодняшних торгов доллар зафиксировал обвал до самого низкого уровня с начала августа. Позже валюте США удалось нивелировать часть своих потерь против корзины из 6 других валют, пишет Reuters.

К теме! При этом Индекс доллара США продолжает приближаться к наибольшему месячному спаду за год. На сегодняшний день речь идет об обесценении доллара за ноябрь на уровне почти 4%.

Стоит добавить, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв вскоре не начнет снижать ключевую ставку. золото только выигрывает от "проседания" доллара США на рынке и фиксирует новые максимумы.