Останні зміни на ринку валют за 29 листопада

Під час торгів у середу, 29 листопада, Індекс долара США коливається на рівні 102,92. Цей показник зріс на 0,17% від початку сесії, а діапазон його коливання становить від 102,47 до 102,92, за даними Yahoo!Finance.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар на шляху до рекордного обвалу за рік

Індекс долара США повернувся до позитивної динаміки на ринку. Проте під час сьогоднішніх торгів долар зафіксував обвал до найнижчого рівня з початку серпня. Пізніше валюті США вдалося нівелювати частину своїх втрат проти кошика з 6 інших валют, повідомляє Reuters.

До теми! При цьому Індекс долара США продовжує наближатися до найбільшого місячного спаду за рік. На сьогодні йдеться про знецінення долара за листопад на рівні майже 4%.

Варто додати, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку. Натомість золото лише виграє від "просідання" долара США на ринку та фіксує нові максимуми.