Ключевые изменения на рынке для доллара

В ходе торгов во вторник, 5 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,10. Котировки выросли на 0,09%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,82 до 104,19.

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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

К теме! Главный стратег MPS считает, что американский доллар может упасть на 5% по другим валютам во второй половине 2023 года.

Что происходит на рынке

В общем доллар остается стабильным, хотя и торгуется ниже максимума за последние 2,5 месяца. На американскую валюту повлияли неожиданно слабые данные по услугам США. На фоне этого снова выросли ожидания о паузе в процессе повышения базовой ставки Федеральным резервом. Reuters.

В то же время, с другой стороны, прогноз на следующие месяцы выглядит более мрачным. Интересно, что днем ранее стало известно, что на рынке шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.