Ключевые изменения на рынке для доллара
В ходе торгов во вторник, 5 июня 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,10. Котировки выросли на 0,09%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,82 до 104,19.
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Крайние позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимально индекс рос до 114,78. Это его рекордное значение за 20 лет;
- Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.
Что происходит на рынке
В общем доллар остается стабильным, хотя и торгуется ниже максимума за последние 2,5 месяца. На американскую валюту повлияли неожиданно слабые данные по услугам США. На фоне этого снова выросли ожидания о паузе в процессе повышения базовой ставки Федеральным резервом. Reuters.
В то же время, с другой стороны, прогноз на следующие месяцы выглядит более мрачным. Интересно, что днем ранее стало известно, что на рынке шансы повышения ставки в июне 2023 года оценивают примерно в 30%.