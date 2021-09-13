Доллар продолжает обесцениваться: чего ждать от курса к концу сентября

Гривна по отношению к доллару укрепилась на 1% за последнюю неделю. Ожидать ли падения доллара и в дальнейшем, 24 каналу рассказали финансисты.

В понедельник, 13 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,68 гривны, что на 25 копеек меньше. Укреплению национальной валюты способствовали:

распродажа иностранной валюты Укравтодором;

большие объемы продаж аграриями;

повышение учетной ставки до 8,5%.

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НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процента чем также помог укреплению гривны и, надеемся, поможет в борьбе с высокой инфляцией, которая ожидается в осенний период,

– отметил Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Финансисты, опрошенные 24 каналом, убеждены, что эта неделя будет спокойной для гривны. В частности, такое мнение высказала Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Девальвационные настроения на рынке начинают постепенно стихать, что дает основания ожидать относительно спокойные и ровные торги на следующей неделе,

​– рассказала эксперт.

Среди факторов, что будут влиять на гривну, финансистка называет традиционные"осенние" факторы:

повышенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров;

постепенный выход из ОВГЗ нерезидентов: за прошедшую неделю их портфель сократился на 1,1 миллиарда гривен;

уплата налогов за август: 20 сентября, из-за чего будет повышенный спрос на гривну.

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