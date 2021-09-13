У понеділок, 13 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 26,68 гривні, що на 25 копійок менше. Зміцненню національної валюти сприяли:

розпродаж іноземної валюти Укравтодором;

великі обсяги продажів аграріями;

підвищення облікової ставки до 8,5%.

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НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 відсотка чим також допоміг зміцненню гривні і, сподіваємося, допоможе в боротьбі з високою інфляцією, яка очікується в осінній період,

– наголосив Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

Що впливатиме на долар цього тижня

Фінансисти, опитані 24 каналом, переконані, що цей тиждень буде спокійним для гривні. Зокрема, таку думку висловила Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Девальваційні настрої на ринку починають поступово стихати, що дає підстави очікувати відносно спокійні і рівні торги на наступному тижні,

– розповіла експертка.

Серед факторів, що впливатимуть на гривню, фінансистка називає тридиційні "осінні" чинники:

підвищений попит на іноземну валюту з боку імпортерів;

поступовий вихід з ОВДП нерезидентів: за минулий тиждень їх портфель скоротився на 1,1 мільярда гривень;

сплата податків за серпень: 20 вересня, через що буде підвищений попит на гривню.

Яким буде курс долара до 17 вересня