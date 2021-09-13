В понедельник, 13 сентября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,68 гривны, что на 25 копеек меньше. Укреплению национальной валюты способствовали:

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НБУ повысил учетную ставку на 0,5 процента чем также помог укреплению гривны и, надеемся, поможет в борьбе с высокой инфляцией, которая ожидается в осенний период,
отметил Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Финансисты, опрошенные 24 каналом, убеждены, что эта неделя будет спокойной для гривны. В частности, такое мнение высказала Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Девальвационные настроения на рынке начинают постепенно стихать, что дает основания ожидать относительно спокойные и ровные торги на следующей неделе,
​– рассказала эксперт.

Среди факторов, что будут влиять на гривну, финансистка называет традиционные"осенние" факторы:

  • повышенный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров;
  • постепенный выход из ОВГЗ нерезидентов: за прошедшую неделю их портфель сократился на 1,1 миллиарда гривен;
  • уплата налогов за август: 20 сентября, из-за чего будет повышенный спрос на гривну.

Каким будет курс доллара до 17 сентября

  • По мнению Анны Волуйчак, торги на межбанке будут проходить в рамках 26,65 ​– 26,90 гривны за доллар.
  • В то же время Антон Куренной считает, что до конца сентября возможен флет на рынке (спокойная ситуация с низкой волатильностью) в коридоре 26,62 ​– 26,82.