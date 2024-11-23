Что происходит на мировом рынке нефти

Торги в пятницу, 22 ноября, нефть закончила с существенным ростом. Цены на нефть выросли до пикового уровня за 2 недели. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет эскалация войны России против Украины. Из-за этого на рынке зафиксировали повышение так называемой премии за геополитический риск.

Цены на нефть

Нефть Brent выросла в цене за день на 94 цента или на 1,3%. Эталонный сорт нефти завершил торги с ценой на уровне 75,17 доллара за баррель. Американское сырье WTI прибавила в цене 1,14 доллара или 1,6%. Контракты на сырье сейчас стоят 71,24 доллара за баррель.

Кроме того, обе марки нефти подорожали примерно на 6% за неделю, до пикового уровня с 7 ноября. Фактического это реакция рынка на то, что Москва усилила свое наступление в Украине после того, как Великобритания и США позволили Киеву использовать их ракеты для атак вглубь территории России.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: