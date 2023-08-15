Последние изменения на рынке валют

Во вторник, 15 августа 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,08. Котировки демонстрируют отрицательную динамику на рынке и потеряли с начала торгов 0,12%, согласно Yahoo!Finance. Показатели индекса варьируется в диапазоне от 103,00 до 103,20.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США максимально возрастал до 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет, зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы США;

. Это стало рекордом за зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы США; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Любопытно! Российский рубль обвалился до рекордно низкого уровня более чем за год пересек важную психологическую отметку. Дело в том, что доллар и евро теперь стоят более 100 рублей.

Что влияет на доллар США

Несмотря на отрицательную динамику на рынке, американский доллар сохраняет достаточно сильные позиции против корзины из 6 других валют. Кроме того, Индекс доллара США зафиксировал пиковый показатель более чем за месяц. Доллар выиграл от довольно стремительного обесценения юаня, зафиксировавшего минимальное значение 9 месяцев после неожиданного решения центрального банка Китая снизить ключевую ставку.

Китайский регулятор пошел на такой шаг во второй раз за 3 месяца. Все это делают для того, чтобы поддержать экономику страны, которая медленнее восстанавливается, чем прогнозировали, информирует издание CNBC.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на более безопасный актив из-за опасений по экономике Китая. В то же время глава Минфина Джанет Йеллен назвала экономические проблемы в Китае фактором риска для США Однако специалист отметила, что это не слишком влияет на ее оптимизм по поводу перспектив экономики США, сообщает Bloomberg.