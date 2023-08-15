Останні зміни на ринку валют

У вівторок, 15 серпня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,08. Котирування демонструють від'ємну динаміку на ринку та втратили з початку торгів 0,12%, згідно з Yahoo!Finance. Показники індексу варіюється в діапазоні від 103,00 до 103,20.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США максимально зростав до 114,78 . Це стало рекордом за 20 років, який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федеральної резервної системи США;

. Це стало рекордом за який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федеральної резервної системи США; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Цікаво! Російський рубль обвалився до рекордно низького рівня більше як за рік та перетнув важливу психологічну позначку. Річ у тому, що долар та євро тепер коштують понад 100 рублів.

Що впливає на долар США

Попри від'ємну динаміку на ринку, американський долар зберігає досить сильні позиції проти кошика з 6 інших валют. Крім того, Індекс долара США зафіксував піковий показник за понад місяць. Долар виграв від досить стрімкого знецінення юаня, який зафіксував мінімальне значення за 9 місяців після неочікуваного рішення центрального банку Китаю знизити ключову ставку.

Китайський регулятор пішов на такий крок вдруге за 3 місяці. Усе це роблять для того, щоб підтримати економіку країни, яка відновлюється повільніше, ніж прогнозували, інформує видання CNBC.

Крім того, інвестори звернули увагу на більш безпечний актив через побоювання щодо економіки Китаю. Водночас очільниця Мінфіну Джанет Єллен назвала економічні проблеми у Китаї фактором ризику для США. Проте фахівчиня наголосила, що це не надто впливає на її оптимізм щодо перспектив економіки США, повідомляє Bloomberg.