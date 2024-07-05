Доллар продолжает терять позиции против корзины из 6 других валют

Доллар фиксирует новые потери на рынке на фоне сигналов с рынка труда США. Это влияет на ожидания относительно монетарной политики американского центробанка.

Как изменились позиции доллара за 3 июля

В пятницу, 5 июля, Индекс доллара США снова ослабевает на рынке. На момент создания этого материала, этот индикатор колеблется на уровне 104,96, упав на 0,16%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,82 – 105,17.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Доллар зафиксировал незначительные потери в пятницу после публикации отчета по рынку труда в США. Новые данные свидетельствуют о росте рабочих мест в первой экономике мира несколько замедлился, тогда как уровень безработицы вырос, пишет издание Reuters.

Это данные являются определенным подтверждением мнения, что Федеральная резервная система США может начать снижать процентные ставки в сентябре 2024 года.

В то же время позиции евро выросли на 0,06%, а британский фунт подорожал на 0,38%. Кроме того, иена подорожала на 0,04%. Напомним, что японская валюта в конце июня обвалилась до минимума за почти 40 лет.