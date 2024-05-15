Как изменились позиции доллара за 14 мая

Во время торгов во вторник, 14 мая, Индекс доллара США упал на 0,02% до 104,99, согласно данным Reuters. Сейчас этот показатель колеблется на уровне 105,02, продолжая демонстрировать отрицательную динамику. Диапазон изменений индикатора за день колеблется от 104,96 до 105,46, информирует Yahoo!Finance.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.