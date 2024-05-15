Як змінилися позиції долара за 14 травня
Під час торгів у вівторок, 14 травня, Індекс долара США впав на 0,02% до 104,99, згідно з даними Reuters. Наразі цей показник коливається на рівні 105,02, продовжуючи демонструвати від'ємну динаміку. Діапазон змін індикатора за день коливається від 104,96 до 105,46, інформує Yahoo!Finance.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.