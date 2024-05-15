Як змінилися позиції долара за 14 травня

Під час торгів у вівторок, 14 травня, Індекс долара США впав на 0,02% до 104,99, згідно з даними Reuters. Наразі цей показник коливається на рівні 105,02, продовжуючи демонструвати від'ємну динаміку. Діапазон змін індикатора за день коливається від 104,96 до 105,46, інформує Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.