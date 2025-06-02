Торговая война бьет по доллару: при чем тут спор между США и Китаем

Тарифная политика США при президентстве Трампа повлияла прежде всего на доллар. Сейчас американская валюта продолжает падать на фоне обострения напряженности, в частности из-за нового спора между США и Китаем.

Что влияет на снижение доллар

В воскресенье, 1 июня, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп вскоре проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы урегулировать спор о критически важных полезных ископаемых, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что в мае обе страны согласились на временное снижение пошлин, введение которых было спровоцировано тарифной политикой Трампа.

Однако впоследствии Китай и США начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей: Китай обвиняет США в нарушении соглашения из-за ограничения экспорта чипов и программного обеспечения, а США обвиняет Китай из-за ограничения экспорта критических минералов.

Изменение торговой политики, выглядит, продолжится, и неопределенность, которую это создает, совсем не беспокоит президента Трампа. Это, вероятно, даст инвесторам повод возобновить продажу доллара США,

– говорит стратег MUFG Дерек Халпенни.

Еще ранее аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала заметил, что доллар на мировых рынках негативно отреагировал на протекционную политику Дональда Трампа – американская валюта начала снижаться по отношению к мировым валютам.

Как тарифная война повлияла на доллар: