Торговая война бьет по доллару: при чем тут спор между США и Китаем
- Тарифная политика Трампа вызвала падение доллара на мировом рынке.
- Доллар потерял 9% с начала этого года относительно основных валют.
Тарифная политика США при президентстве Трампа повлияла прежде всего на доллар. Сейчас американская валюта продолжает падать на фоне обострения напряженности, в частности из-за нового спора между США и Китаем.
Что влияет на снижение доллар
В воскресенье, 1 июня, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп вскоре проведет переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы урегулировать спор о критически важных полезных ископаемых, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Дело в том, что в мае обе страны согласились на временное снижение пошлин, введение которых было спровоцировано тарифной политикой Трампа.
Однако впоследствии Китай и США начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей: Китай обвиняет США в нарушении соглашения из-за ограничения экспорта чипов и программного обеспечения, а США обвиняет Китай из-за ограничения экспорта критических минералов.
Изменение торговой политики, выглядит, продолжится, и неопределенность, которую это создает, совсем не беспокоит президента Трампа. Это, вероятно, даст инвесторам повод возобновить продажу доллара США,
– говорит стратег MUFG Дерек Халпенни.
Еще ранее аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала заметил, что доллар на мировых рынках негативно отреагировал на протекционную политику Дональда Трампа – американская валюта начала снижаться по отношению к мировым валютам.
Как тарифная война повлияла на доллар:
- С начала 2025 года доллар США потерял 9% относительно 6 основных валют в мире. А последний раз индекс доллара снижался на 0,6% за день – до 98,77.
- В то же время по состоянию на конец мая доллар начал укрепляться, однако валюта до сих пор оставалась под давлением.
- Зато такие валюты, как японская иена и швейцарский франк, а также золото, продемонстрировали мощный рост 2 июня.