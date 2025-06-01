Виновата ли международная помощь в долгах США

Еще в 2017 году Дональд Трамп при первой своей каденции заявил в интервью Forbes, что Америка помогает всем так, что теперь должна 20 триллионов долларов, сообщает 24 Канал.

В 2024 году, во время избирательной кампании Трампа, риторика по государственному долгу была идентичной той же, что и в 2017 году.

Отныне, Сенате США, слушайте: никакие деньги в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, кроме случаев займа, а не просто безвозмездной. Ее можно одолжить на чрезвычайно выгодных условиях, например без процентов и на неограниченный срок, но все же это заем,

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Впрочем, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что такое высказывание Трампа является, вероятнее всего, политическим лозунгом. Однако экономический смысл в этом таки есть, ведь формируется перспектива возврата займов.

На самом деле международная помощь, по некоторым оценкам, на уровне около 1% от федерального бюджета. Это гуманитарная, экономическая и военная помощь и составляет лишь небольшую часть.

Дело в том, что "свободными деньгами" США могли привлекать страны-друзей и стимулировать через них свои интересы. Кроме того, такая помощь формирует высокую конкуренцию между странами-донорами. Кроме США, в этот список входит Китай.

Экономист Иван Ус соглашается с тем, что госдолг США растет не из-за международной помощи другим странам. Он в комментарии 24 Каналу объяснил, что на самом деле проблема экономики США заключается в том, что большинство расчетов в мире – а это, по данным, 43% – в долларах.

То есть фактически США из-за того, что их валюта, является основной в мире, практически могут ничего не делать, а выпускать только доллары. И все будут иметь. Но, когда вы выпускаете доллары, вы имеете постоянный рост,

– говорит Иван Ус.

Эксперт добавляет, что таким образом, это прямое следствие доминантной роли доллара в мире. То есть пока доллар играет эту роль, вряд ли что-то изменится.

Какой процент от ВВП США выделяет на помощь другим странам

В 2022 году расходы на международную помощь составили 70,3 миллиарда долларов – менее 1% от всех бюджетных расходов, или 0,25% ВВП страны, сообщают в Комитете ответственного федерального бюджета.

В 2023 году сумма составила 66 миллиардов долларов, в соответствии с данными The Progressive Policy Institute, то есть 0,75% от всех бюджетных расходов или 0,15% ВВП.