Доллар в очередной раз обвалился на рынке: что происходит с валютой США

Доллар существенно просел на рынке, зафиксировав сразу несколько антирекордов. Больше о последних изменениях на рынке валют – рассказываем в новом материале 24 Канала.

Как изменились позиции доллара за 4 апреля

В четверг, 4 апреля, Индекс доллара США завершил торговый день на уровне 104,21. Этот показатель потерял 0,04%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 103,92 – 104,26.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Напомним, что за первый квартал 2024 года месяцы 2024 года Индекс доллара США вырос почти на 3%. Однако этот факт беспокоит как успешные страны, так и развивающиеся рынки,.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что влияет на доллар США

Доллар обвалился до минимального значения за две недели. Дело в том, что последние экономические данные поддерживают ожидания относительно быстрого снижения процентных ставок в США. В то же время во время торговой сессии Индекс доллара зафиксировал спад до самого низкого уровня с 21 марта, сообщает Reuters.