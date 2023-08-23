Последние изменения на рынке валют

В среду, 23 августа 2023 года, Индекс доллара США достиг нового максимума на уровне 103,90. Котировки выросли на 0,32%, согласно Yahoo!Finance. Этот показатель варьируется в диапазоне от 103,39 до 103,92.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США максимально возрастал до 114,78 . Это рекордный показатель по 20 лет, зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва;

. Это рекордный показатель по зафиксированный благодаря агрессивной монетарной политике Федерального резерва; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

К теме! Стремительный обвал российского рубля всколыхнул валютный рынок в Казахстане. Курс тенге фиксировал существенные потери по отношению к доллару в течение прошлой недели.

Почему доллар укрепляет позиции на рынке

Главная резервная валюта мира – доллар – зафиксировала на рынке максимальное значение за два месяца. Инвесторы сосредоточили внимание на речи главы Федеральной резервной системы США, благодаря которой они стремятся понять дальнейшую монетарную политику регулятора.

Мероприятие запланировано на 24 – 26 августа. В целом за август Индекс доллара США вырос на 1,6% и по пути к тому, чтобы прервать двухмесячный цикл обесценения, информирует издание CNBC.