Останні зміни на ринку валют

У середу, 23 серпня 2023 року, Індекс долара США досягнув нового максимуму на рівні 103,90. Котирування виросли на 0,32%, згідно з Yahoo!Finance. Цей показник варіюється в діапазоні від 103,39 до 103,92.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США максимально зростав до 114,78 . Це рекордний показник за 20 років, який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву;

. Це рекордний показник за який зафіксували завдяки агресивній монетарній політиці Федерального резерву; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

До теми! Стрімкий обвал російського рубля сколихнув валютний ринок у Казахстані. Курс тенге фіксував суттєві втрати щодо долара протягом минулого тижня.

Чому долар зміцнює позиції на ринку

Головна резервна валюта світу – долар – зафіксувала на ринку максимальне значення за два місяці. Інвестори зосередили увагу на промові очільника Федеральної резервної системи США, завдяки якій вони прагнуть зрозуміти подальшу монетарну політику регулятора.

Захід запланований на 24 – 26 серпня. Загалом за серпень Індекс долара США зріс на 1,6% і на шляху до того, щоб перервати двомісячний цикл знецінення, інформує видання CNBC.