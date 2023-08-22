Обвал рубля всколыхнул валютный рынок Казахстана

В Казахстане зафиксировали ощутимое обесценивание национальной валюты Казахстана – тенге. Денежная единица теряла позиции на рынке до пятницы на прошлой неделе.

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После того как центральный банк Казахстана проанализировал ситуацию на валютном рынке и выяснил, что последний обвал тенге – это последствие стремительного обвала российского рубля. Одна из причин девальвации валюты Казахстана – нежелание экспортеров продавать валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после начала турбулентного периода на рынке России.

К теме! Украинский экономист Борис Кушнирук считал, что девальвация рубля – это продуманная операция российских властей. Мол, таким образом Кремль пытается пополнить бюджет.

Казахский регулятор добавил, что связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару США все еще существует, но на сегодняшний день уже не стоит говорить о высокой или линейной корреляции, которая существовала ранее.

Добавляют, что казахский центральный банк не проводил никаких интервенций на валютный рынок при распродаже. С началом новой недели курс тенге по отношению к доллару почти не изменился.