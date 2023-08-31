Последние изменения на рынке валют
В четверг, 31 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 103,52. Рост составляет 0,34%, согласно Yahoo!Finance. Котировки индекса варьируются в диапазоне от 103,83 до 104,12.
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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:
- Максимум для Индекса доллара США зафиксировали на уровне 114,78. Это рекорд за 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.
Что влияет на доллар США
В настоящее время главным "топливом" для доллара США остаются ожидания более длительной политики повышения базовой ставки. Однако этот фактор немного ослаб из-за вероятности уменьшения затрат и замедления процесса найма в США, сообщает CNBC.
Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл сообщил, что центробанк может и дальше повышать процентную ставку. В то же время, он пообещал действовать осторожно.