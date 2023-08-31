Последние изменения на рынке валют

В четверг, 31 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 103,52. Рост составляет 0,34%, согласно Yahoo!Finance. Котировки индекса варьируются в диапазоне от 103,83 до 104,12.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Максимум для Индекса доллара США зафиксировали на уровне 114,78 . Это рекорд за 20 лет ;

. Это рекорд за ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар США

В настоящее время главным "топливом" для доллара США остаются ожидания более длительной политики повышения базовой ставки. Однако этот фактор немного ослаб из-за вероятности уменьшения затрат и замедления процесса найма в США, сообщает CNBC.

К теме! Индекс доллара США за август вырос на 1,4%, но с начала недели потерял 0,8%. В целом американский доллар демонстрирует положительную динамику за последние 6 недель.

Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл сообщил, что центробанк может и дальше повышать процентную ставку. В то же время, он пообещал действовать осторожно.