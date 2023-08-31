Останні зміни на ринку валют

У четвер, 31 серпня, Індекс долара США коливається на рівні 103,52. Зростання становить 0,34%, згідно з Yahoo!Finance. Котирування індексу варіюються в діапазоні від 103,83 до 104,12.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Максимум для Індексу долара США зафіксували на рівні 114,78 . Це рекорд за 20 років ;

. Це рекорд за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що впливає на долар США

Наразі головним "паливом" для долара США залишаються очікування щодо більш тривалої політики підвищення базової ставки. Проте цей фактор трохи ослаб через ймовірність зменшення витрат та сповільнення процесу найму у США, пише CNBC.

До теми! Індекс долара США за серпень зріс на 1,4%, але з початку тижня втратив 0,8%. Загалом американський долар демонструє позитивну динаміку протягом останніх 6 тижнів.

Нагадаємо, що глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл повідомив, що центробанк може й надалі підвищувати процентну ставку. Водночас він пообіцяв діяти обережно.