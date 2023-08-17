Ключевые изменения для доллара США

Индекс доллара США близится к завершению недели с показателем на уровне 103,33. Котировки с начала торгов упали на 0,09%, согласно Yahoo!Finance. Индекс колеблится в диапазоне от 103,31 до 103,60.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США достиг пикового уровня с отметкой 114,78. Это рекорд за 20 лет ;

Это рекорд за ; Самые слабые позиции индекс зафиксировал на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит с долларом США

Доллар демонстрирует переменную динамику на рынке. В настоящее время рынок ожидает, что Федеральный резерв будет получать ставку на высоком уровне в течение более длительного периода, ведь инфляция все еще не достигла целевого уровня в 2%, пишет CNBC.

Динамика других валют:

Евро потеряло во время торгов по отношению к доллару 0,07%;

В то время как британский фунт зафиксировал спад на 0,1%.

Напомним, что ситуация с обвалом рубля. Например, вчера Путин из-за этого созвал срочное заседание. В то время как на Московской бирже зафиксировали крупнейший спад со второй половины октября 2022 года.