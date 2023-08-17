Ключові зміни для долара США

Індекс долара США наближається до завершення тижня із показником на рівні 103,33. Котирування з початку торгів впали на 0,09%, згідно з Yahoo!Finance. Індекс коливається в діапазоні від 103,31 до 103,60.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США досягнув пікового рівня з позначкою 114,78. Це рекорд за 20 років ;

Це рекорд за ; Найслабші позиції індекс зафіксував на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається з доларом США

Долар демонструє змінну динаміку на ринку. Наразі ринок очікує, що Федеральний резерв буде отримувати ставку на високому рівні протягом довшого періоду, адже інфляція все ще не досягла цільового рівня у 2%, пише CNBC.

Динаміка інших валют:

Євро втратило під час торгів щодо долара 0,07%;

Тоді як британський фунт зафіксував спад на 0,1%.

Нагадаємо, що ситуація з обвалом рубля. Для прикладу, вчора Путін через це скликав термінове засідання. Тоді як на Московській біржі зафіксували найбільший спад з другої половини жовтня 2022 року.