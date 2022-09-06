Индекс доллара США продолжает укреплять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
Тема Феноменальное укрепление доллара: перспективы и возможности
Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на 6 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 110,21, согласно данным Yahoo!Finance. В день он вырос на 0,35%. Индекс начал день на уровне 109,60. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- максимально этот показатель был равен 110,30, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);
- Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.
Параллельно WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,22, согласно данным издания WSJ. За понедельник он вырос на 0,62%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:
- за месяц он поднялся вверх на 3,61%;
- за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,72%;
- с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 14,89%;
- В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 19,14%.