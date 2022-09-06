Індекс долара США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 6 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,21, згідно з даними Yahoo!Finance. За день він виріс на 0,35%. Індекс почав день на рівні 109,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,30, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,22, згідно з даними видання WSJ. За понеділок він зріс 0,62%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 3,61%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,72%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,89%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,14%.

Ситуація на валютному ринку