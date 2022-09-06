Індекс долара США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 6 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,21, згідно з даними Yahoo!Finance. За день він виріс на 0,35%. Індекс почав день на рівні 109,60. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

  • максимально цей показник дорівнював 110,30, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
  • Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.

Паралельно WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,22, згідно з даними видання WSJ. За понеділок він зріс 0,62%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

  • за місяць він пішов вгору на 3,61%;
  • за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,72%;
  • з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,89%;
  • загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,14%.

Ситуація на валютному ринку