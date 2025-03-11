Сколько стоит доллар в России после опасных сигналов из США

Российский рубль продолжает укреплять позиции на валютном рынке. Немаловажный фактор влияния – это политика администрации Дональда Трампа в отношении России.

Курс доллара к рублю

Курс доллара США в России продолжает падать. Более того, российский рубль подорожал до максимума за несколько месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Курс доллара в России опустился ниже 88 рублей впервые с конца февраля. В общем есть несколько причин, почему российская валюта дорожает на рынке:

Заявления Вашингтона о возможности смягчения санкций против России. В том числе речь идет о ценовом потолке для российской нефти. Страны G7 установили предельную цену для продажи российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Также сообщают, что США могут восстановить экономические связи с Россией.

Центробанк России может повысить процентную ставку на следующей встрече, пишет Trading Economics.

К теме! За минувшую неделю на мировом рынке доллар США потерял в цене 3,5%. Более того, это была самая худшая неделя для доллара с ноября 2022 года.

По состоянию на 11 марта курс доллара к рублю колеблется на уровне 85,92 рубля. Доллар США упал в цене на 1,94% всего за день. Тогда как с начала года американская валюта потеряла в цене почти 25%. В годовом исчислении спад составляет 5,04%.