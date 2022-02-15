Официальный курс доллара и евро
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,54 гривны, что на 51 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 32,33 гривны, что на 35 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,49 – 28,51.
- Евро – 32,25 – 32,28.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,28 гривны, продажа – 28,88 гривны.
- Евро: покупка – 32,01 гривны, продажа – 32,79 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.