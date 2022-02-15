Офіційний курс долара та євро

Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,54 гривні, що на 51 копійку більше, ніж у попередній банківський день.

Цікаво Від валют до металів: чого чекати від ринків у 2022 році

Вартість європейської валюти також зросла. Курс євро зупинився на рівні 32,33 гривні, що на 35 копійок більше, ніж за день до того.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,49 – 28,51.

Євро – 32,25 – 32,28.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 28,28 гривні, продаж – 28,88 гривні.

Євро: покупка – 32,01 гривні, продаж – 32,79 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

Мінекономіки У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні , наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу