Официальный курс доллара и евро
По состоянию на 17 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,09 грн, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 31,93 гривны, что тоже на 10 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,15 – 28,17.
- Евро – 31,99 – 32,00.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,00 гривны, продажа – 28,29 гривны.
- Евро: покупка – 31,78 гривны, продажа – 32,23 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.