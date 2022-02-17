Официальный курс доллара и евро

По состоянию на 17 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,09 грн, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже упала. Курс евро остановился на уровне 31,93 гривны, что тоже на 10 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,15 – 28,17.

Евро – 31,99 – 32,00.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,00 гривны, продажа – 28,29 гривны.

Евро: покупка – 31,78 гривны, продажа – 32,23 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.