Офіційний курс долара та євро

Станом на 17 лютого Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,09 гривні, що на 15 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти також впала. Курс євро зупинився на рівні 31,93 гривні, що теж на 10 копійок менше, ніж за день до того.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 28,15 – 28,17.

Євро – 31,99 – 32,00.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 28,00 гривні, продаж – 28,29 гривні.

Євро: покупка – 31,78 гривні, продаж – 32,23 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

Мінекономіки У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні , наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу