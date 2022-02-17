Офіційний курс долара та євро
Станом на 17 лютого Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 28,09 гривні, що на 15 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти також впала. Курс євро зупинився на рівні 31,93 гривні, що теж на 10 копійок менше, ніж за день до того.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 28,15 – 28,17.
- Євро – 31,99 – 32,00.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: покупка – 28,00 гривні, продаж – 28,29 гривні.
- Євро: покупка – 31,78 гривні, продаж – 32,23 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.