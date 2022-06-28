Курсы в обменниках и на черном рынке: сколько стоят доллар и евро

На наличном рынке все еще сохраняется тенденция к росту. Сколько стоят доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке 28 июня – читайте далее.

Курс валют в банках

Согласно данным "Минфина", на 28 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остановился на уровне 35,10 гривны за доллар при покупке (+10 копеек). Тогда как продают валюту в банках по 35,70 гривны за доллар (+5 копеек).

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Евро банки покупают за 36,77 гривны (+7 копеек), а продают в среднем за 37,70 гривны за евро (+10 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,33 гривны , а продают – за 35,47 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,26 гривны и продажа – 37,38 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,45 гривны , а продажа – 35,60 гривны .

, а продажа – . Евро продают по 37,30 гривны, а покупают за 37,45 гривны.

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В Минобороны Великобритании заявили, что примерно 15 тысяч российских долларовых миллионеров преследуют цель покинуть территорию государства-агрессорки. Выделяют два фактора, влияющих на это решение:

санкции стран Запада на экономику России,

разногласие с позицией власти по войне в Украине.

Также фиксируют активную миграцию российских трейдеров из Швейцарии в деловую столицу ОАЭ. Все из-за санкций, к которым присоединилась официальная Женева из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Один из экспертов считает, что эта динамика может изменить роль Ближнего Востока в секторе торговли сырьем.

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