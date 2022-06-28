Курс валют в банках
Согласно данным "Минфина", на 28 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остановился на уровне 35,10 гривны за доллар при покупке (+10 копеек). Тогда как продают валюту в банках по 35,70 гривны за доллар (+5 копеек).
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Евро банки покупают за 36,77 гривны (+7 копеек), а продают в среднем за 37,70 гривны за евро (+10 копеек);
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,33 гривны, а продают – за 35,47 гривны, по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,26 гривны и продажа – 37,38 гривны.
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,45 гривны, а продажа – 35,60 гривны.
- Евро продают по 37,30 гривны, а покупают за 37,45 гривны.
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В Минобороны Великобритании заявили, что примерно 15 тысяч российских долларовых миллионеров преследуют цель покинуть территорию государства-агрессорки. Выделяют два фактора, влияющих на это решение:
- санкции стран Запада на экономику России,
- разногласие с позицией власти по войне в Украине.
Также фиксируют активную миграцию российских трейдеров из Швейцарии в деловую столицу ОАЭ. Все из-за санкций, к которым присоединилась официальная Женева из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Один из экспертов считает, что эта динамика может изменить роль Ближнего Востока в секторе торговли сырьем.
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