Последние изменения на рынке для доллара США

В понедельник, 29 мая, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,27. Котировки выросли на 0,06%, согласно Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,04 – 104,31.

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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Государственный долг США и доллар

Доллар остается стабильным на рынке на фоне ожидания дальнейшего повышения базовой ставки Федеральным резервом. С другой стороны, новость о согласовании позиции по повышению потолка государственного долга США поддержала настроения на риск на рынках Азии.

В то же время глава Минфина США заявила, что страны ждет дефолт, если потолок не повысят до 5 июня 2023 года. До этого она называла другую дату, а именно 1 июня, пишет CNBC. Добавим, что Алек Филлипс из Goldman Sachs датой X указал 8 или 9 июня.

Динамика других валют:

Евро ослабло против доллара на 0,13%;

В то время как фунт потерял 0,07% по отношению к американской валюте.

Кроме того, одним из важных событий на валютном рынке стал обвал турецкой лиры после победы Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов