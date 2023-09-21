Актуальная динамика доллара США

В конце недели индекс доллара США колеблется на уровне 105,66. В четверг, 20 сентября этот показатель вырос на 0,51%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания для индекса составляет от 105,40 до 105,69.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последний год:

Индекс доллара США зафиксировал лучший результат на уровне 114,78 . Это также рекордное значение за 20 лет ;

. Это также рекордное значение за ; Самые слабые позиции для этого показателя за 12 месяцев составляют 99,58, сообщает CNBC.

Что происходит на рынке

Американский доллар подорожал до максимального уровня с начала марта после последней встречи Федерального резерва. Центробанк США оставил ключевую ставку без изменений в этом месяце, однако отметил, что они будут поддерживать ее на высоком уровне в течение более длительного периода, сообщает издание, пишет CNBC.

Федеральный резерв также считает, что все еще реально снизить инфляции без причинения вреда экономике страны и потере рабочих мест. В то же время британский фунт обвалился до самого слабого уровня с апреля, а японская иена зафиксировала самый плохой результат с начала ноября.