Актуальна динаміка долара США

Наприкінці тижня Індекс долара США коливається на рівні 105,66. У четвер, 20 вересня цей показник виріс на 0,51%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,40 до 105,69.

Варте уваги Топові експортери знову скорочують видобування нафти: що це означає для ринку та інвесторів

Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку

Американський долар подорожчав до максимального рівня з початку березня після останньої зустрічі Федерального резерву. Центробанк США залишив ключову ставку без змін цього місяця, проте наголосив, що вони будуть підтримувати її на високому рівні протягом довшого періоду, повідомляє видання CNBC.

Федеральний резерв також вважає, що все ще реально знизити інфляції без завдання шкоди економіці країни та втрати робочих місць. Водночас британський фунт обвалився до найслабшого рівня з квітня, а японська єна зафіксувала найгірший результат з початку листопада.