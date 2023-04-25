Последние изменения на рынке валют

Во вторник, 25 апреля, Индекс доллара США торговался на рынке на уровне 101,59. Этот индикатор подорожал на 0,24% во время торгов, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатора 101,20 – 101,63.

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Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс достиг максимального значения на уровне 114,78. Это рекордное значение за 20 лет ;

; Наибольшая котировка этого показателя падали до отметки на уровне 100,79, сообщает издание CNBC.

Эксперты о перспективах доллара

В компании MPS, прогнозы которой издание Bloomberg назвало самыми точными за первый квартал 2023 года, ожидают, спада доллара США на 5%. Кроме того, недавно прозвучало несколько заявлений о якобы необходимости отказаться от доллара, как главной торговой валюты в мире.

Но эксперты успокаиваются и подчеркивают, что в ближайшем будущем ничего подобного не произойдет. Ведь для доллара США нет альтернативы.

Что происходит с долларом на рынке

Доллар вернулся к росту на фоне ухудшения настроений по поводу риска в Европе на фоне возобновления обеспокоенности вокруг банковского сектора и финансовой системы. Фактор беспокойства возник после отчета о доходах от UBS и First Republic Bank, согласно данным CNBC.